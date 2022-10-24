Иркутск, , 11:47 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило 24 октября о новом случае мошенничества. Его жертвой стал житель областного центра, который перевел два миллиона восемьсот тысяч рублей по продиктованным ему реквизитам.

Мошенничество (сс) sajinka2

В отдел полиции в Иркутске обратился 60-летний работник детского сада, который рассказал, что ему на телефон позвонили неизвестные и сообщили, что с его банковского счета производятся несанкционированные попытки снятия денежных средств. Мужчина начал переживать, так как на счете находилась крупная сумма денег, полученная от продажи единственной жилплощади.

Неизвестный рассказал о «спецоперации по поимке мошенников» и уговорил перевести деньги на «безопасный счет», пригрозив уголовной ответственностью. Выполнив его требования, мужчина лишился денег, полученных в результате продажи недвижимости.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стала учитель из Братска. Большую часть суммы потерпевшая взяла в кредит, а остальные деньги заняла у знакомых.

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