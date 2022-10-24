Москва, , 11:47 — REGNUM У жителей России самый распространенный предмет на рабочем столе в офисе — мобильный телефон (51%). Чаще его рядом держат мужчины, чем женщины — 54% против 48%. Приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Рабочий стол Личный архив Исихары Кимимичи

Кружка на рабочем столе стоит у 13% опрошенных, ежедневник или записная книжка — у 10%, ручка или карандаш — у 7%, очки - у 5%, ноутбук - у 4%, ключи — у 3% опрошенных.

Фоторамку, зеркало, бутылку воды, зарядку для смартфона, наушники располагают на столе в офисе по 2% граждан, другие предметы — 7%. Не загромождают рабочее пространство, поэтому их стол обычно пуст, 13%.

Опрос проведён 1–17 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего в коллегах по работе в офисе жителей России раздражают сплетни (10%), курение (9%), лень и халатность в работе (по 5%).

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