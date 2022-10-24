Стокгольм, 24 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В середине декабря текущего года Венгрия одобрит заявку Швеции в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные венгерского правительственного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Из 30 стран-членов НАТО только Турция и Венгрия еще не одобрили заявку Швеции. Недавно премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон заявил, что разговаривал с лидером страны Виктором Орбаном во время саммита ЕС, но вопрос НАТО они не обсуждали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь подтвердил, что он тоже готов поговорить с Кристерссоном.

«Новый премьер-министр Швеции потребовал встречи, и я попросил наших друзей организовать встречу. Мы обсудим с ним эти вопросы (НАТО, прим. ред.) в нашей стране», — заявил он журналистам Daily Sabah.