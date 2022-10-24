Калуга, , 11:50 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Калужской области с участием актрисы Анны Большовой, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Анна Большова в роли Раневской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Расследование ведется по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»). Отмечается, что полиция назначила медицинскую и автотехническую экспертизы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ДТП с участием Большовой произошло поздно вечером 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области. По предварительной информации, Большова, находясь одна в автомобиле, сбила 31-летню женщину. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

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