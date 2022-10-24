Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Чувашии под строительство скоростной федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань задействовано 227 км региональных и местных дорог, восстановить планируется 170 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтранса по итогам выездного заседания комитета Госсовета под председательством Игоря Молякова («СР — Патриоты — За правду»).

Выездное заседание комитета Госсовета по вопросам строительства трассы М-12 https://mintrans.cap.ru/

Выезд состоялся в Порецкий район на участок строящейся федеральной скоростной трассы М-12 и пострадавшие от проезда тяжёлой техники местные дороги. Судподрядчиком по восстановлению разрушенных участков дорог здесь является ООО «Тусдорстрой»: ремонтные работы идут с сентября на дорогах Кожевенное — Гарт и Порецкое — Мочкасы.

В минтрансе заявляют, что «полноценное восстановление» разрушенных автодорог планируется после завершения проезда тяжеловесов. По данным ведомства, в Чувашии под строительство трассы М-12 задействовано 227 км региональных и местных дорог, при этом в рамках подписанного меморандума о восстановлении республиканских дорог отремонтируют 170 км, в том числе по шестому и седьмому этапам — соответственно 133,7 км и 36,3 км.

Отметим, ранее в минтрансе заявляли, что по шестому этапу к восстановлению подлежат 43 км дорог.

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Напомним, строительство скоростной трассы М-12 разбито на этапы, в том числе в Чувашии реализуются шестой и седьмой этапы общей протяжённостью 94 км. Шестой этап включает в себя строительство 84 км дороги в Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском районах, седьмой этап — 10 км трассы в Канашском, Янтиковском, Комсомольском районах.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (ЛДПР) заявлял, что «самой актуальной» проблемой являются разбитые из-за строительства М-12 дороги, по которым проходят школьные маршруты. В частности, «фактически отсутствует дорога» на маршруте Сиява — Гарт в Порецком районе.

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