Париж, , 11:44 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози подтвердил свою поддержку Эммануэлю Макрону, передает BFM TV.

Николя Саркози Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я был очень прозрачным во время президентской кампании, я поддерживал его. Если бы мне пришлось сделать это вновь, я бы сделал это снова», — заверил Николя Саркози.

«В интересах Франции наилучшим возможным решением было помочь президенту Макрону», — снова заявил Николя Саркози.

Николя Саркози отметил, что понимает этот выбор как отсутствие абсолютного большинства. Но он призывает Эммануэля Макрона быть осторожным: «Он находится в положении охотника, у которого нет бесконечного запаса боеприпасов».

Бывший президент Франции также одобряет на международном уровне поддержание диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше объявила о предстоящем внедрении «гарантии на электроэнергию» для компаний, которая «позволит оплатить часть счета».

Читайте также: Власти Франции помогут компаниям оплатить часть счета за электроэнергию