Пенза, , 11:50 — REGNUM В Пензе на территории технопарка «Рамеев» с 25 по 27 октября пройдет областной мебельный форум. Об этом сообщает министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

Оборудование для изготовления мебели Александр Погожев © ИА REGNUM

Мероприятие посвящено развитию мебельного рынка в условиях санкций, современному программному обеспечению и высокотехнологичному оборудованию, повышению профквалификации сотрудников отрасли, а также материалам для мебельной промышленности.

Напомним, в Пензенской области за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мебели для сидения (преимущественно с деревянным каркасом) выросло на 18,1%.

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