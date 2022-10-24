Москва, 24 октября 2022, 11:43 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 45-го на 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 24 октября сообщается на сайте организации.
23 октября Карацев проиграл представителю Франции Уго Умберу в финале квалификации турнира в Базеле, но попал в основную сетку соревнований. В первом круге он сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию в рейтинге, Андрей Рублёв — восьмую. Карен Хачанов остался на 18-м месте, Павел Котов — на 96-м. Роман Сафиуллин опустился с 92-го на 93-е место.
Рейтинг АТР от 24 октября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 600;
Даниил Медведев (Россия) — 5 155;
Стефанос Циципас (Греция) — 5 035;
Александр Зверев (Германия) — 4 860;
Новак Джокович (Сербия) — 4 320;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 685;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 315;
Тейлор Фритц (США) — 3 195.