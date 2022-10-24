Москва, 24 октября 2022, 11:43 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 45-го на 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 24 октября сообщается на сайте организации.

Аслан Карацев
Аслан Карацев
(сс) Steven Pisano

23 октября Карацев проиграл представителю Франции Уго Умберу в финале квалификации турнира в Базеле, но попал в основную сетку соревнований. В первом круге он сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию в рейтинге, Андрей Рублёв — восьмую. Карен Хачанов остался на 18-м месте, Павел Котов — на 96-м. Роман Сафиуллин опустился с 92-го на 93-е место.

Рейтинг АТР от 24 октября:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;

  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;

  3. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 600;

  4. Даниил Медведев (Россия) — 5 155;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 035;

  6. Александр Зверев (Германия) — 4 860;

  7. Новак Джокович (Сербия) — 4 320;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 685;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 315;

  10. Тейлор Фритц (США) — 3 195.