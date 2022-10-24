Москва, 24 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 45-го на 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 24 октября сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

23 октября Карацев проиграл представителю Франции Уго Умберу в финале квалификации турнира в Базеле, но попал в основную сетку соревнований. В первом круге он сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию в рейтинге, Андрей Рублёв — восьмую. Карен Хачанов остался на 18-м месте, Павел Котов — на 96-м. Роман Сафиуллин опустился с 92-го на 93-е место.

Рейтинг АТР от 24 октября: