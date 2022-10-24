Рыбинск, Ярославская область, , 12:07 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области после капитального ремонта дороги опора электроосвещения оказалась на проезжей части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

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Речь идёт об улице Бори Новикова, которую делают по программе ремонта подъездов к соцучреждениям. Дорога в этом месте раньше была грунтовой. Однако новую асфальтовую дорогу проложили прямо через столб.

«Здесь получается, что дорога двухполосная. Теперь представьте, что вы едете, поворачиваете и на вашем пути столб! Знающие люди уже остановятся и пропустят встречку, а если в первый раз едешь? Аварии можно не избежать! От столба больше полуметра до тротуара. Как так можно было сделать? Причем все столбы стоят так, как нужно, кроме одного», — рассказала одна из жительниц Рыбинска.

Согласно контракту, работы продолжатся до начала декабря. Однако примут ли дорогу со столбом на проезжей части — неизвестно. Информацию об этом ИА REGNUM направило в администрацию Рыбинска.

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