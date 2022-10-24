Рыбинск, Ярославская область, 24 октября 2022, 12:07 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области после капитального ремонта дороги опора электроосвещения оказалась на проезжей части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.
Речь идёт об улице Бори Новикова, которую делают по программе ремонта подъездов к соцучреждениям. Дорога в этом месте раньше была грунтовой. Однако новую асфальтовую дорогу проложили прямо через столб.
Согласно контракту, работы продолжатся до начала декабря. Однако примут ли дорогу со столбом на проезжей части — неизвестно. Информацию об этом ИА REGNUM направило в администрацию Рыбинска.
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