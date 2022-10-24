Рыбинск, Ярославская область, 24 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области после капитального ремонта дороги опора электроосвещения оказалась на проезжей части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

ИА REGNUM

Речь идёт об улице Бори Новикова, которую делают по программе ремонта подъездов к соцучреждениям. Дорога в этом месте раньше была грунтовой. Однако новую асфальтовую дорогу проложили прямо через столб.

«Здесь получается, что дорога двухполосная. Теперь представьте, что вы едете, поворачиваете и на вашем пути столб! Знающие люди уже остановятся и пропустят встречку, а если в первый раз едешь? Аварии можно не избежать! От столба больше полуметра до тротуара. Как так можно было сделать? Причем все столбы стоят так, как нужно, кроме одного», — рассказала одна из жительниц Рыбинска.

Согласно контракту, работы продолжатся до начала декабря. Однако примут ли дорогу со столбом на проезжей части — неизвестно. Информацию об этом ИА REGNUM направило в администрацию Рыбинска.