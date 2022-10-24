Москва, , 11:42 — REGNUM Перемещение населения Херсонской области проходит без проблем. Об этом заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил 24 октября в эфире Первого канала.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Процесс эвакуации проходит достаточно уверенно, без каких-либо проблем», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что Россия предоставляет бывшим жителям Херсонской области личные сертификаты, позволяющие поселиться в любом регионе, получить гражданство и «быть полноценным жителем одной большой, единой страны». В то же время в странах Европы беженцы с территории б. УСС могут рассчитывать только на возможность временного пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра. Это делается из-за угрозы затопления, связанной с возможным ударом ВСУ по Каховской ГЭС.

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