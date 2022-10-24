Чита, 24 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделило 72 миллиона рублей на восстановление 27 объектов культуры Забайкалья, пострадавших в ходе ЧС в 2021 году. Большинство из них закончило все работы — это были как локальные ремонты, так и серьезные, финансово ёмкие обновления, сообщает 24 октября министерство культуры региона.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

Дом культуры села Багульное Чернышевского района привела в негодность вода. Паводок зашел в здание, пострадали фундамент, полы, проводка, появился грибок. В ходе очередного осмотра и оценки ущерба решили, что ДК ремонту не подлежит.

«Благодаря господдержке взамен старого здания возвели новое — модульное площадью свыше 500 квадратных метров. Красавец-клуб стоимостью 25 миллионов рублей наводит красоту перед приемкой. Зрители с нетерпением ждут открытия и возможности оценить обновку, в том числе зрительный зал на сто с лишним мест», — рассказали в администрации Чернышевского района.

С помощью государственной поддержки подходит к завершению большой ремонт в доме культуры села Шоноктуй Борзинского района. По словам председателя комитета культуры муниципалитета Елены Сизиковой, штормовым ветром была снесена часть кровли, из-за чего ливневые дожди практически затопили здание — отсырели стены, пол, потолок. Эксплуатировать клуб стало небезопасно. На восстановление объекта выделено около 8,5 миллиона рублей. В результате заменены кровля, дверные и оконные блоки, потолочные перекрытия, полы и электропроводка, выполнен ремонт центрального входа и фасада, а также благоустроена прилегающая территория.

В министерстве культуры Забайкальского края отметили, на сегодняшний день 24 из 27 запланированных объектов культуры восстановлены. Это дома культуры, библиотеки, ДШИ, музеи Чернышевского, Тунгокоченского, Балейского, Петровск-Забайкальского, Газимуро-Заводского, Борзинского, Сретенского, Нерчинского и Шилкинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Забайкалье от наводнения пострадали 57 жилых домов и 127 приусадебных участков.

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