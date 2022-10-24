Махачкала, 24 октября 2022, 11:42 — REGNUM Союз женщин Дагестана собрал и отправил бойцам, участвующим в специальной военной операции, более 4 тыс. посылок. В них теплые вещи, в том числе связанные женщинами носки, сшитое на переориентированных на нужды спецоперации предприятиях термобелье, флисовые толстовки, предметы первой необходимости.
В каждую посылку вкладываются письма детей и женщин, молитвы, сообщила председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева.
По её словам, в настоящее время готовится очередная партия гуманитарного груза, приобретаются носки из верблюжьей шерсти, широкие шерстяные пояса, наколенники, резиновые сапоги с войлочными подстилками, спальные мешки.
Как отметили в организации, за свою работу Союз женщин Дагестана был отмечен благодарственным письмом, подписанным заместителем министра обороны России Михаилом Мезинцевым.