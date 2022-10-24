Махачкала, 24 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Союз женщин Дагестана собрал и отправил бойцам, участвующим в специальной военной операции, более 4 тыс. посылок. В них теплые вещи, в том числе связанные женщинами носки, сшитое на переориентированных на нужды спецоперации предприятиях термобелье, флисовые толстовки, предметы первой необходимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

В каждую посылку вкладываются письма детей и женщин, молитвы, сообщила председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева.

«Мы поддержали акцию по зову материнской души, чтобы передать тепло материнских рук нашим ребятам. Чтобы они всегда чувствовали, что женщины, матери всегда рядом. Очень хотим, чтобы они всегда были в полном здравии, защищены от всяких невзгод», — цитирует Мамутаеву пресс-служба организации.

По её словам, в настоящее время готовится очередная партия гуманитарного груза, приобретаются носки из верблюжьей шерсти, широкие шерстяные пояса, наколенники, резиновые сапоги с войлочными подстилками, спальные мешки.

Как отметили в организации, за свою работу Союз женщин Дагестана был отмечен благодарственным письмом, подписанным заместителем министра обороны России Михаилом Мезинцевым.