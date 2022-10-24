Баргузинский район, Бурятия, 24 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР погиб 45-летний военнослужащий из Бурятии Андрей Хомиченко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Баргузинского района.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Весной 2022 года он уже принимал участие в военных действиях, в июне вернулся домой. 22 сентября Андрей был призван в ряды вооружённых сил России в рамках частичной мобилизации.

Погиб 11 октября. У погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей. Прощание с ним состоялось 21 октября в посёлке Усть-Баргузин.

«В нашей памяти Андрей останется любящим мужем и отцом, героем нашей страны», — говорится в сообщении.

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