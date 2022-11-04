Вашингтон, 24 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Обеспечение территории б. УССР спутниковой связью Starlink будет производиться американской компанией SpaceX и при отказе минобороны США оплачивать работу этой сети. Об этом 24 октября написал основатель компании Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Ещё до того, как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Фёдорову (отвечающий за коммуникации представитель киевского террористического режима — ред.), что SpaceX не отключит Starlink, даже если минобороны откажется предоставлять финансирование», — отметил он в своём сообщении.

При этом сам Фёдоров в ответ на это подтвердил слова Маска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября американский предприниматель Илон Маск написал, что следующий президент России не будет более расположен к Западу, надеяться на это не стоит.