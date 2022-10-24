Сёльвесборг, 24 октября 2022, 11:49 — REGNUM Умеренные в Сёльвесборге подверглись угрозам физической расправы после решения прекратить сотрудничество со Шведскими демократами. Об этом 24 октября сообщил телеканал SVT.
Лидер местного отделения Кит Мортенссон описывает эти выходные (22 и 23 октября) как худшие выходные в своей жизни. Среди прочего ей сказали, что она «старая ***, которая будет гореть в аду». Телефонные звонки, электронные письма и сообщения в социальных сетях с ненавистью и угрозами сменяли друг друга.
«Я сидела дома в стрессе все выходные и не решилась выйти на улицу», — рассказала политик журналистам.
Напомним, что Сёльвесборг является родным городом лидера Шведских демократов Йимми Окессона. В момент своего основания партия имела прямые связи с нацистами, сегодня Шведские демократы считаются самой реакционной правой партией Швеции, которая по числу мандатов в риксдаге уступает только Социал-демократам.