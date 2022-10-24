Сёльвесборг, Швеция, 24 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Умеренные в Сёльвесборге подверглись угрозам физической расправы после решения прекратить сотрудничество со Шведскими демократами. Об этом 24 октября сообщил телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Лидер местного отделения Кит Мортенссон описывает эти выходные (22 и 23 октября) как худшие выходные в своей жизни. Среди прочего ей сказали, что она «старая ***, которая будет гореть в аду». Телефонные звонки, электронные письма и сообщения в социальных сетях с ненавистью и угрозами сменяли друг друга.

«Я сидела дома в стрессе все выходные и не решилась выйти на улицу», — рассказала политик журналистам.

Напомним, что Сёльвесборг является родным городом лидера Шведских демократов Йимми Окессона. В момент своего основания партия имела прямые связи с нацистами, сегодня Шведские демократы считаются самой реакционной правой партией Швеции, которая по числу мандатов в риксдаге уступает только Социал-демократам.