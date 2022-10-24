Бухарест, 24 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Директор департамента обслуживания автомобильных дорог и автомагистралей Румынии Флория Даскэлу был задержан сотрудниками румынского Управления по борьбе с организованной преступностью. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, Даскэлу обвиняется во взяточничестве, создании коррупционных схем и присвоении государственных средств. Другой информации нет. Ведется следствие.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

В новейшей истории румынской дорожно-строительной отрасли Даскэлу является культовой фигурой. Он был куратором строительства 25 автомобильных шоссе в Румынии, признанных Еврокомиссией «лучшими в Европе».