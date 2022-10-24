Приютненский район, Калмыкия, , 11:40 — REGNUM В Приютненском районе Калмыкии ликвидировали очаг лептоспироза крупного рогатого скота. Об этом 24 октября сообщается в телеграм-канале регионального управления ветеринарии.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Карантин по лептоспирозу крупного рогатого скота отменён на территории животноводческой стоянки Песчаного сельского муниципального образования. Все действовавшие ранее ограничения сняты.

Напомним, что лептоспироз — природно-очаговое инфекционное заболевание животных и людей. У человека оно протекает в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы и кровоизлияниями.