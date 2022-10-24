Приютненский район, Калмыкия, 24 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Приютненском районе Калмыкии ликвидировали очаг лептоспироза крупного рогатого скота. Об этом 24 октября сообщается в телеграм-канале регионального управления ветеринарии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

Карантин по лептоспирозу крупного рогатого скота отменён на территории животноводческой стоянки Песчаного сельского муниципального образования. Все действовавшие ранее ограничения сняты.

Напомним, что лептоспироз — природно-очаговое инфекционное заболевание животных и людей. У человека оно протекает в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы и кровоизлияниями.