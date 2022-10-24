Энергодар, Запорожская область, , 11:40 — REGNUM Целью киевских националистов, устроивших обстрел города Энергодар, мог быть автобус с сотрудниками Запорожской атомной электростанции. Об этом 24 октября сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он прокомментировал обстрел города Энергодар со стороны киевских националистов, при котором произошло попадание в гостиницу, где жили сотрудники «Росэнергоатома».

По словам Рогова, целью обстрела мог стать автобус с сотрудниками Запорожской атомной электростанции.