Энергодар, Запорожская область, 24 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Целью киевских националистов, устроивших обстрел города Энергодара, мог быть автобус с сотрудниками Запорожской атомной электростанции. Об этом 24 октября сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он прокомментировал обстрел города Энергодара со стороны киевских националистов, при котором произошло попадание в гостиницу, где жили сотрудники «Росэнергоатома».

По словам Рогова, целью обстрела мог стать автобус с сотрудниками Запорожской атомной электростанции.