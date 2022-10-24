Москва, , 11:40 — REGNUM В настоящее время темпы оттока средств от физических лиц снижаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заяви доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Отток средств клиентов банков, о котором сейчас говорят — это эмоциональная реакция на политические события, вполне ожидаемая, — сказал Твердохлеб. — Конечно, у людей возникали опасения в связи с неопределенностью — насколько долго продлятся негативные тенденции, возникнут ли у них сложности с текущими расходами и так далее. Жители РФ осуществляли подобные операции в качестве подстраховки. Но уже сегодня на фоне заявлений о том, что план по мобилизации выполнен, темпы оттока средств от физических лиц снижаются. При этом запас прочности у банков довольно большой. В кредитных организациях, насколько можно судить, снижение остатка по вкладам было не больше 5%-7%. Я думаю, что в ближайшее время отток денег вообще прекратится и даже можно ожидать возврата средств «физиков» в банки».

Кроме того, он заметил, что в РФ наметились определенные предпосылки для наращивания производства в целом ряде отраслей.

«Это объективно приведет к притоку средств в банки, в том числе и от юридических лиц», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что наблюдаемый во второй половине сентября 2022 года отток средств населения из российских банков не является опасным и критическим.

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