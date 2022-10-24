Тунис, 24 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли в результате крушения судна с мигрантами у побережья Туниса. Об этом 24 октября сообщает информационное агентство Quds.

Dr Tr Морское побережье

По данным журналистов, все погибшие являются палестинцами с территории Сектора Газа. Издание ссылается на заявление советника министра иностранных дел и по делам экспатриантов Ахмеда Аль-Дика.

Он подтвердил, что посольство Палестины в Тунисе связывается с представителями тунисских властей на местах, чтобы установить личность тел погибших.

По словам чиновника, палестинские посольства в Ливии, Италии, Греции и на Мальте также проверяют любую информацию, которую они могут получить от компетентных органов, о новых пострадавших в результате крушения судна.