Москва, , 11:39 — REGNUM Уровень инфляции в 3% для экономики Японии в 2022 году не представляет собой особенной проблемы, учитывая то, что в ряде стран инфляция находится выше уровня 9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Роман Файншмидт.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плюс ко всему Япония три десятилетия пыталась бороться с таким негативным экономическим явлением, как дефляция, а здесь, что называется, такой «подарок», — сказал Файншмдит. — Инфляция разгоняется, что может стать фактором ускорения деловой активности в стране, причем в условиях, когда ключевая ставка обеспечивает распространение дешевых кредитов. Соответственно, в такой комбинации обстоятельств у японской экономики как раз появляется возможность ускорить свой экономический рост, особенно на волне восстановления после значительного сокращения в 2020 году. Поэтому текущая ситуация для японской экономики в принципе достаточно позитивная. При этом национальные экспортеры выиграли за счет упавшего курса иены».

При этом он уточнил, что для японского регулятора важно не упустить тот момент, когда инфляция может оказаться уже далека от приемлемых значений.

«Это может привести к не самым позитивным последствиям, учитывая, что рост зарплат в стране — редкое явление», — заметил Файншмидт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что японский финансовый регулятор способен остановить рост инфляции, но не захочет делать это.

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