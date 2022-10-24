Якутск, , 11:42 — REGNUM Основные призывные мероприятия в Якутии завершены. Об этом заявил военный комиссар республики Александр Авдонин, пояснив, что далее будут набирать мобилизованных только на замену тем, кто был призван ошибочно, сообщили 24 октября в оперштабе региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации. Таких граждан мы будем отзывать, возвращать в места проживания», — заверил Александр Авдонин.

По его словам, новые повестки резервистам будут выдавать с целью обеспечить укомплектованность армии в связи с тем, что часть бойцов возвращается домой как не подлежащие мобилизации. Кроме того, продолжится работа с теми, кто выражает готовность участвовать в спецоперации в защиту Донбасса добровольцами.

Как сообщало ИА REGNUM, сборный пункт в Якутске, ранее работавший во Дворце спорта, закрыт. Призывать военнослужащих для участия в спецоперации в защиту Донбасса продолжают через городской военкомат.