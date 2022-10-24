Москва, , 11:38 — REGNUM Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил 24 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня», — заявил он журналистам.

Он добавил, что уроки истории нужно учить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что амбиции Киева обладать ядерным оружиям стали известны с момента выступления Владимира Зеленского в Мюнхене на конференции по безопасности.

Читайте также: Нарышкин: мир не должен допустить обладания Киевом ядерного оружия