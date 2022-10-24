Москва, 24 октября 2022, 11:38 — REGNUM Уроки Карибского кризиса заключаются в необходимости поиска компромиссов между руководителями сверхдержав, заявил 24 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он добавил, что уроки истории нужно учить.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что амбиции Киева обладать ядерным оружиям стали известны с момента выступления Владимира Зеленского в Мюнхене на конференции по безопасности.
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