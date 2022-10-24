Иркутск, 24 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. С 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли, сообщает 24 октября телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

МВД РФ В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП

Всего было зарегистрировано: 15 столкновений транспортных средств; восемь наездов на пешеходов; четыре съезда с дороги; два наезда на стоящее транспортное средство; один наезд на препятствие.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 октября, на территории Иркутской области произошло 54 ДТП, в которых 4 человека погибли, 67 человек получили травмы различной степени тяжести.

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