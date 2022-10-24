Мадрид, 24 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Испания отправит в Румынию шесть истребителей Eurofighter для обеспечения защиты восточных границ НАТО. Об этом 24 октября сообщает «Румынское телевидение».

Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter

Согласно официальной информации, соответствующие боевые единицы будут доставлены на один из военных аэродромов на юге Румынии. Вместе с техникой в страну прибудут 130 человек из летного и обслуживающего состава.

Предполагается, что в 2023-м году к базированию на румынской территории приступят еще восемь подразделений Королевских ВВС Испании.

Напомним, ранее официальный Бухарест обратился к руководству НАТО с призывом укрепить восточные границы Румынии на фоне усугубления общественно-политического кризиса в б. УССР.