Нью-Йорк, США, , 11:36 — REGNUM В последнее время экономисты от Goldman Sachs до Bank of America снижали свои прогнозы по европейскому рынку акций, и если оправдаются ожидания опрошенных Bloomberg аналитиков о снижении индекса Stoxx Europe 600 в среднем на 17% в 2022 году, это станет худшим показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом 24 октября пишет агентство Bloomberg.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Чтобы понижательная тенденция на рынке достигла дна и перешла в повышательную, «потребуется более благоприятная динамика роста/инфляции или капитуляция инвесторов», считают стратеги Goldman Sachs. Они дали самый пессимистичный прогноз на конец года среди опрошенных Bloomberg экономистов.

Еще в марте 2022 года ожидалось, что Stoxx 600 завершит год примерно на одном уровне, что и в конце 2021 года. Вместо этого к настоящему моменту индекс упал примерно на 20% в связи с резким ростом инфляции, повышением ставок центральными банками и последствиями энергетического кризиса.

Аналитик TFS Derivatives Стефан Эколо, чей мартовский прогноз оказался самым близким к масштабам нынешнего падения, не ожидает в ближайшее время ничего хорошего для европейских рынков.

«Перспективы будут плачевными до конца года и, скорее всего, и в следующем году, — сказал Эколо. — Макроэкономические факторы не собираются ослабевать, геополитическая напряженность продолжает нарастать, и при сохраняющейся сильной инфляции я предвижу разрушение спроса, которое в некоторой степени проявится в этом и следующем сезонах корпоративной отчетности».

Даже хорошее начало сезона отчетности не вызвало достаточного оптимизма, чтобы поднять рынок. И стратеги Bank of America предупреждают, что перспективы могут ухудшиться.

«Даже после резкой распродажи в этом году цена акций не соответствует продолжающейся потере импульса роста, которую мы ожидаем увидеть в ближайшие месяцы», — говорит стратег Bank of America Милла Савова, которая считает, что Stoxx 600 закроется на отметке 380, недалеко от минимумов прошлого месяца.

Савова ожидает, что в течение следующего года прибыль снизится на 20% из-за замедления экономического роста.

«Мы считаем, что нынешний запас прочности европейских доходов окажется недолговечным», — считает она.

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