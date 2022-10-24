В Москве предложили детсадам работать круглосуточно
Москва, 24 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Архитекторы бюро IND architects выступили с предложением перевести детские сады Москвы на круглосуточный режим работы. Об этом сообщило издание «Мослента» со ссылкой на ведущего специалиста бюро Александра Аляева.
«Потому что хотим, чтобы пространства работали 24 на 7. Ведь из-за этого здания становятся более эффективными. Так, музыкальный и спортивный кабинет, актовый зал жители района смогут использовать в вечернее время или в выходные», — сказал Аляев. Он также уточнил, что для взрослых граждан в новых детских садах необходимо сделать отдельный вход.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по условиям договоров участия инвесторы построят и передадут в собственность Москвы более 70 школ, а также детские сады. Уточняется, что новые детсады и школы будут рассчитаны на 31 тыс. мест, а на их возведение потратят более 53 млрд рублей.