Москва, 24 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Архитекторы бюро IND architects выступили с предложением перевести детские сады Москвы на круглосуточный режим работы. Об этом сообщило издание «Мослента» со ссылкой на ведущего специалиста бюро Александра Аляева.

City-yaroslavl.ru Детский сад

«Потому что хотим, чтобы пространства работали 24 на 7. Ведь из-за этого здания становятся более эффективными. Так, музыкальный и спортивный кабинет, актовый зал жители района смогут использовать в вечернее время или в выходные», — сказал Аляев. Он также уточнил, что для взрослых граждан в новых детских садах необходимо сделать отдельный вход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по условиям договоров участия инвесторы построят и передадут в собственность Москвы более 70 школ, а также детские сады. Уточняется, что новые детсады и школы будут рассчитаны на 31 тыс. мест, а на их возведение потратят более 53 млрд рублей.