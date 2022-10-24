Ярославль, 24 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Из мэрии Ярославля уволились сразу два чиновника. Об этом сообщает портал «Городские новости» со ссылкой на мэрию.

city-yaroslavl.ru Валерия Мусатова

По собственному желанию из мэрии города ушли начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Дмитрий Веселов. Как и многие другие члены команды экс-мэра Владимира Волкова, Веселов приехал из Подмосковья. Он был назначен на эту должность 8 июля 2021 года, после ухода предыдущего руководителя Наталии Скорюковой.

Вторым покинувшим должность чиновником стала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Валерия Мусатова, сменившая на этом посту Александра Асриянца в 2020 году. Мусатова также работала с Владимиром Волковым и в Подмосковье, и в Переславле-Залесском.

Судя по всему, исход подмосковных управленцев из мэрии Ярославля в ближайшее время продолжится.