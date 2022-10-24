Новая Каховка, Херсонская область, 24 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сирена воздушной тревоги звучит в Новой Каховке Херсонской области по данным на 11:24 мск 24 октября. Об этом сообщили в администрации города.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая…» — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября началось организованное перемещение жителей районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег. В регионе действует военное положение.