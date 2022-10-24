Альметьевский район, Татария, , 11:35 — REGNUM В Альметьевском районе Татарии нетрезвый водитель иномарки скрылся с места аварии после наезда на дорожного рабочего. Подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 23 октября в 17:05 (мск) на 214 км автодороги «Казань-Оренбург». По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Субару», будучи в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил наезд на 38-летнего дорожного рабочего. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали.

Ранее ИА REGNUM передавало, 18 октября в Зеленодольском районе Татарии в результате ДТП пять человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Читайте также: Под Саратовом в ДТП попал автомобиль скорой помощи с беременной женщиной