Барнаул, 24 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 25 по 28 октября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс).

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Четвертый класс горимости прогнозируется в Поспелихинском, Солонешенском, Шелаболихинском и Шипуновском районах.

В данный период возможно увеличение количества ландшафтных пожаров, пояснили спасатели.

Напомним, с 18 по 21 октября пятый класс горимости прогнозировался в Михайловском, Волчихинском, Ключевском районах, городах Славгород и Яровое. Четвёртый класс — на территории 50 муниципальных образований.

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