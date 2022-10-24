Москва, 24 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Распоряжение о выделении свыше 353 млн рублей для проведения профилактического медосмотра детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, и Херсонской и Запорожской областях, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба российского правительства.

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«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 миллиона рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что указанные средства будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России из резервного фонд российского правительства для медицинского обследования более 80 тысяч детей из воссоединившихся в РФ регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что потребителей Херсона, а также районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, не будут принудительно отключать от электроэнергии.