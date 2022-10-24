Дохук, Ирак, 24 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Турецкая армия продолжает военную операцию «Сжатый кулак» в Иракском Курдистане. Об этом 24 октября сообщает Shafaq.

Eielson.af.mil Самолет F-16С ВВС Турции

По данным журналистов, ВВС Турции нанесли серию авиаударов в окрестностях города Духок, в районе Амадия.

Отмечается, что целью ударов стали базы Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической группировкой). По последним данным, в результате удара были отмечены несколько очагов возгорания, однако никакой информации о потерях в рядах РПК не поступало.

Местные источники Shafaq сообщают, что гора Матин используется курдскими партизанами для обстрела позиций турецкой армии в ходе операции «Сжатый кулак».