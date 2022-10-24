Тбилиси, 24 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси для обсуждения двусторонних отношений. Об этом 24 октября сообщил журналистам глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

ИА REGNUM Ильхам Алиев

Он отметил, что страны связаны стратегическим партнёрством и добрососедскими отношениями. Их развитие и планируется обсудить на встрече Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«С другой стороны, на фоне региональных вызовов, второй важной темой обсуждения является то, как два государства должны обеспечить мир и стабильность в нашем регионе и все те вопросы, которые существуют в многосторонних форматах и ​​на фоне региональных вызовов», — добавил Дарчиашвили.

Стоит отметить, что Грузия неоднократно выступала с предложениями стать посредников в переговорах Армении и Азербайджана.