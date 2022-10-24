Вашингтон, 24 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Топ-100 крупнейших мировых производителей полупроводников входят только три южнокорейские компании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные американской аналитической компании S&P Capital IQ.

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Согласно опубликованным данным, в список также вошли 42 китайские компании, 28 американских, 10 тайваньских и семь японских компаний.

Известно, что в 2018 году южнокорейская компания Samsung Electronics занимала первое место среди полупроводниковых компаний по рыночной капитализации, однако в настоящее время компания опустилась на третье место, уступив тайваньской TSMC и американской NVIDIA.

Другая компания из Южной Кореи SK Hynix опустилась на четыре позиции, заняв 19-е место, а SK Square, отделившаяся в ноябре 2021 года от SK Telecom, за один год опустилась с 80-го на сотое место.

В S&P Capital IQ также отметили сокращение прибыльности южнокорейских компаний.