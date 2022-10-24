Пятигорск, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. ФСБ России опубликовала видеозапись с одним из подозреваемых в подготовке теракта в отделе внутренних дел Пятигорска. Задержанный рассказал, что находится в городе с сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Ранее в ведомстве сообщили о предотвращении взрыва в городском отделе полиции и пресечении деятельности ячейки сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они мне дали задачу, чтобы я снимал контейнер в рынке и купил некоторые вещи для взрыва. И со мной был тоже один брат — он тоже некоторые вещи покупал для взрыва», — рассказал один из задержанных на видео, распространённом ФСБ.

Подозреваемый уточнил, что в сентябре после прибытия в город устроился работать охранником. В популярном мессенджере мужчина нашёл группу по изучению радикального ислама.

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