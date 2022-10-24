Лодейное Поле, Ленинградская область, 24 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с маршрутным такси вблизи города Лодейное Поле в Ленобласти, в результате чего погибли двое пассажиров, еще пять получили травмы. Об этом сообщили 24 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО ДТП с маршруткой в Ленобласти

Напомним, ДТП произошло в 05:54 мск на 3 км подъезда к городу Лодейное Поле федеральной трассы Р-21 «Кола». 57-летний водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen с 18 пассажирами на борту, из-за гололеда не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и перевернулся.

Как уточнили в ведомстве, потребовалась помощь спасателей: был вырезан кузов, для того, чтобы вытащить пассажиров. В результате ДТП погибли двое пассажиров, мужчины, 37 и 64 лет. Травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров и водитель. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация в больницу.

«По результатам осмотра места происшествия следователи ОМВД России по Лодейнопольскому возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека)», — подытожили в Главке МВД.