Москва, , 13:28 — REGNUM Пропагандистская кампания в поддержку вмешательства США в кризис на территории б. УССР основана на двух лживых тезисах. Об этом пишет обозреватель портала The American Conservative Тед Галлен Карпентер.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С помощью близких к государству СМИ американские власти стараются убедить и своё население, и западные страны в том, что Россия «без причин и оправданий» начала спецоперацию против киевского режима. Этот «истинно демократичный» режим, как утверждается, необходимо защищать.

По мнению автора, оба эти тезиса нечестные. Так, аналитики уже больше 25 лет предупреждают о том, что приближение НАТО к российским границам до добра не доведёт. Этот шаг по своей сути несёт угрозу и затрагивает важные интересы Москвы.

«Аргумент, что это было совершенно неспровоцировано, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — откровенно лжив», — подчёркивает Карпентер.

Однако уже несколько администраций США не воспринимают всерьёз ни эти предупреждения, ни напоминания Кремля о недопустимости пересечения красных линий в вопросе присоединения Киева к НАТО.

Кроме того, уверен Карпентер, киевский режим лишь на словах объявляет себя демократией. К примеру, Transparency International признал эту власть коррумпированной.

Американская пропаганда выставляет Киев «бастионом свободы и демократии», на который нападает «жестокий авторитарный сосед». При этом автор напомнил о цензуре на территории б. УССР, обстрелах Донбасса, систематической коррупции, преследовании оппозиции, пытках политзаключённых, проправительственных эскадронах смерти.

«Зеленский и его коллеги нетерпимы к критике, ни внутренней, ни внешней», — заявил Карпентер.

Он добавил, что Вашингтон, без сомнения, продолжит свою повсеместную, нечестную пропагандистскую кампанию, которую подстрекают и поддерживают «бесстыдно ястребиные» СМИ.

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