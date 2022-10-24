Мадрид, 24 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Первый премьер-министр от социалистов в постфранкистской Испании Фелипе Гонсалес воплотил в жизнь «чаяния целого поколения» после своей победы на выборах в 1982 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро в интервью агентству EFE.

Government of Spain Фелипе Гонсалес

По его словам, Гонсалес «продолжает оставаться ориентиром в PSOE».

«Фелипе Гонсалес воплотил в реальность чаяния испанского народа, чаяния целого поколения. Он окончательно сделал нас демократической страной, не больше и не меньше», — сказал Сапатеро.

Экс-премьер рассказал, что в день выборов 28 октября 1982 года ему было 22 года, он был социалистическим активистом и только что закончил юридический факультет в Леоне. По словам Сапатеро, он прекрасно помнит, как переживал ту победу на выборах.

Он подчеркнул, что Гонсалес обеспечил «демократическую консолидацию» и «европеизацию» страны, заложил основы общества, которое было «экономически современным и социально более сплочённым», но вместе с тем признал, что за более чем тринадцать лет правления Гонсалеса были и ошибки: «Я бы не стал углубляться в некоторые вещи, которые, возможно, не были хорошими в Переходном периоде, в демократии или в правительстве Фелипе, потому что, конечно, как и во многих других вещах в жизни, у нас будет предвзятый взгляд, мы не увидим их сегодняшними глазами так, как они могли бы быть видны в то время».