Новосибирск, 24 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Нужно помнить, что и дети Киева, и дети Одессы, и дети других регионов на территории бывш. УССР — это и наши дети тоже. Такое мнение высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, комментируя заявление журналиста RT Антона Красовского.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Напомним, что ранее Красовский в ходе интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко призвал к насильственным действиям в отношении детей, проживающих в Закарпатье, которые считают, что территория бывш. УССР «оккупирована москалями».

«Думал, что всем очевидно, почему даже само подобное высказывание недопустимо, но нет. Нашлись у него защитники. (…) Правда, как-то так сложилось, что большинство агрессивных его защитников сами на фронте не бывали, а воззвания свои пишут из тёплой и сытой Москвы. А вот среди тех, кто на передовой, таких защитников особо-то и нет, — написал Антонов в своём телеграм-канале. — Главное, что нужно помнить, что и дети Киева, и дети Одессы, и дети других регионов [на территории бывш. УССР] — это и наши дети тоже. И ведём борьбу мы в том числе за то, какими они будут. Вырастут ли они зверями или людьми. А для того, чтобы они выросли людьми, нам нужно не просто победить, но и самим не потерять человеческий облик».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить заявления Антона Красовского.

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