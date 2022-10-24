Керчь, Крым, 24 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Республике Крым в очереди на паром через Керченский пролив в сторону Краснодарского края находятся 100 автомобилей, об этом сообщили в министерстве транспорта Республики Крым утром 24 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM У Керченской переправы

За период с 21 по 24 октября через Керченскую паромную переправу было перевезено более 2,2 тыс. пассажиров и 1,8 тыс. автомобилей. С крымской стороны в очереди на паром находится 100 машин.

Отметим, что 23 октября Минтранс России сообщил о запуске шестого парома — железнодорожного «Конро Трейдер».

Как сообщало ИА REGNUM, паромная переправа через Керченский пролив возобновила работу 9 октября после террористического акта на Крымском мосту.