Стокгольм, 24 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. После того, как Коммунистическая партия Китая провела свой съезд, стало ясно, что «руководство Китая движется во все более авторитарном направлении». К такому выводу пришли журналисты шведского телеканала SVT, которые внимательно следили за работой съезда.

Цитата из видео: «20th Communist party congress» 16.10.2022 XX съезд КПК

Как и ожидалось, Си Цзиньпин в третий раз избран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая. Таким образом, он сохраняет власть еще на пять лет. Это также означает, что в стране подтвердили отмену ограничения на два срока, действовавшее с 1982 года.

Но это не единственный признак того, что Китай движется во все более авторитарном направлении, отмечают журналисты. По их мнению, одним из примеров является изменившаяся риторика Си Цзиньпина по отношению к внешнему миру.

Раньше у китайских представителей была стандартная формулировка, что «у Китая есть все возможности избежать конфликта и он может сосредоточиться на развитии», но теперь Пекин занимает все более милитаристскую позицию, отмечают журналисты.