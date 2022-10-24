Барнаул, 24 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко поручил председателям профильных комитетов оценить возможность оказания новых форм поддержки семьям мобилизованных жителей Алтайского края, сообщает 24 октября телеграм-канал АКЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Напомним, по поручению главы региона Виктора Томенко в ближайшее время будут приняты такие меры социальной поддержки семей, как внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста полутора лет; приоритетное право пожилых родственников и инвалидов на социальные услуги во всех формах социального обслуживания; организация профобучения и содействия в поиске работы, а также оказание бесплатной юридической помощи. Кроме того, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

В качестве дополнительных форм помощи в данный момент обсуждается освобождение от платы за детский сад; предоставление бесплатного горячего питания школьникам 1-11 классов и студентам, обучающимся очно по программам среднего профессионального образования.

Александр Романенко поручил председателю комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антону Васильеву принять участие в оценке Министерством финансов Алтайского края расчета возможных затрат краевого бюджета на данное направление, а также механизма доведения средств. Александру Молотову, как председателю комитета АКЗС по образованию и науке, спикер поручил в течение ближайшего времени собрать отзывы и предложения всех председателей комитетов, фракций краевого парламента по данным предложениям и передать их в правительство Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан.

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