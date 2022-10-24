Донецк, 24 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Разведчики батальона специального назначения Народ ной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли уничтожить противотанковой управляемой ракетой (ПУТР) танк вооружённых формирований нацистского режима Киева прямо на ходу. Видеозапись этого 24 октября опубликовала пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как бойцы НМ ДНР производят выстрел из ПТУР по движущемуся по дороге танку боевиков ВСУ, после чего бронемашина загорается, теряет управление и сходит с дороги в лесопосадку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО)в день из профессионального праздника в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало Минобороны России.